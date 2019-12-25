СК возбудил дело после крушения Ми-8 в Красноярском крае

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после жесткой посадки вертолета Ми-8 в Эвенкийском районе Красноярского края, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом говорится на сайте СК.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК России»)», — указано в сообщении.

По предварительным данным СК, воздушное судно авиакомпании «Красавиа» совершило жесткую посадку из-за попадания в снежный вихрь.

На борту вертолета находились 24 человек, из них — 21 пассажир и три члена экипажа.

По последней информации, в результате инцидента пострадали шесть человек, погибших нет.

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