СК займется проверкой данных о хотевшей выбросить в окно ребенка петербурженке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил инициировать проверку по факту ЧП с петербурженкой, которая хотела выкинуть из окна двухлетнего ребенка. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что Бастрыин потребовал все обстоятельства инцидента, а также проверить условия содержания ребенка.

Уточняется, что в субботу, 14 декабря, поступила информация о женщине, которая угрожала выкинуть свою дочь из окна пятого этажа, чтобы «сделать ангелом». Полицейскому удалось предотвратить несчастный случай. Кроме того, в квартире также проживает 12-летний мальчик, который рассказал, что долгое время неполучал еды.

Также глава СК поручил дать правовую оценку действиям органов профилактики и контроля.

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