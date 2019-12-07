На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В день траура будет приспущен государственный флаг на всех зданиях органов государственной власти и местного самоуправления, государственных предприятий, организаций и учреждений на всей территории Украины.

Также в стране будут отменены развлекательно-концертные мероприятия и внесены изменения в программы теле- и радиопередач.

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