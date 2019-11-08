В РПЦ решили прекратить поминовение Александрийского патриарха

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл не будет проводить поминовения патриарха Александрийского и всей Африки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление московского патриархата.

Причиной отказа в молитвах стал решение Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих.

Стоит отметить, что РПЦ опечалена этим решением и не сможет продолжать поминовение Александрийского патриарха при совершении богослужений.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В РПЦ заявили, что «мир спасает не красота, а безобразие креста»

— «Слабее умом»: в РПЦ рассказали об отношении к женщинам

— Элладская православная церковь официально признала ПЦУ