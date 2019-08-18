Недовольный лечением пациент избил врача московской больницы

Пациент московской больницы избил врача из-за некачественного лечения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что недовольный пациент несколько недель лежал в больнице, а позже был выписан.

Уточняется, что у мужчины накопились претензии к качеству медицинского обслуживания. Изначально он пытался решить свою проблему при помощи жалобы в Минздрав, а затем начал требовать с заведующего от 1 до 3 млн рублей за некачественное лечение.

Поясняется, что получив отказ, пациент проследил за врачом после работы и избил его.

После происшествия у пострадавшего сломан нос. Также врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга.

Ранее сообщалось, что пациент румынской психбольницы убил четырех человек.