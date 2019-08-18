Пациент румынской психбольницы убил четырех человек

В Румынии пациент психиатрической больницы убил четырех человек. Об этом сообщает Diji 24.

По информации издания, еще девять человек были ранены пациентом.

Отмечается, что мужчина поступил в больницу с диагнозом «белая горячка».

Уточняется, что пострадавшие получили черепно-мозговые травмы.

По информации издания, преступника удалось обезвредить, благодаря тому, что одна из пострадавших предупредила медперсонал о нападении пациента.

Поясняется, что полицейские задержали мужчину возле ворот больницы, в руках он держал емкость с медицинским спиртом.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали произошедшего.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух сбежавших из психбольницы преступников в Волгограде.