Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара

Летевший из Москвы в Прагу Boeing 737 был вынужден вернуться в аэропорт столицы из-за возгорания на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным источника, пожар произошел в багажном отсеке. Его обнаружили после взлета, когда сработала пожарная сигнализация. Пилоты самолета связались с диспетчерами и попросили разрешения вернуться.

Как отмечается, самолет уже благополучно приземлился в Москве.

По последним данным, в результате пожара никто из 187 человек на борту не пострадал.

Ранее сообщалось, что лопнувший SSJ-100 экстренно приземлился во Владивостоке.