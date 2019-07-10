Возраст уголовной ответственности для малолетних живодеров снизят в России

В Госдуму внесли законопроект о снижении возраста, с которого наступает уголовная ответственность за жестокое обращение с животными, передает РИА «Новости».

Согласно проекту, возраст ответственности предлагается снизить с 16 до 14 лет.

Как отмечают авторы инициативы, позволит исключить безнаказанность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет.

Ранее в Санкт-Петербурге местные депутаты предложили снизить возраст уголовной ответственности для подростков за жестокое обращение с животными.