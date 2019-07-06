Неизвестный вынес миллионы из НИИ в Москве

В центре Москвы вор забрался в здание научно-исследовательского института в центре Москвы, вскрыл сейф, вытащил миллионы и скрылся. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка полиции, передает РИА «Новости».

По имеющимся данным, неизвестный украл три миллиона рублей из сейфа.

В пресс-службе отметили, что вор зашел через парадную дверь, вскрыв замок.

В настоящее время возбуждено дело по статье «Кража». Полиция выясняет все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что поймана похитившая более 20 млн рублей российская кассирша.