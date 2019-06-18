На въезде в Екатеринбург повесили новый знак

В Екатеринбурге на въезде в город вместо знака «Город бесов», который был демонтирован накануне, появилась табличка «Город храбрых». Об этом сообщает Znak.com.

Такие знаки появились на нескольких трасса.

В ГИБДД при этом заявили, что выясняют обстоятельства их возникновения. Там отметили, что уже демонтировали и новые знаки.

Ранее надпись «Город бесов» демонтировали с таблички «Екатеринбург» на въезде в город. Наклейки с такой же надписью появились на автобусных остановках и фонарных столбах.