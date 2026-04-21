Постпред Украины в ООН Мельник обратился к Небензе с поговоркой на русском

Постоянный представитель Украины в ООН Андрей Мельник во время заседания обратился к российскому коллеге Василию Небензе на русском языке, упомянув известную поговорку о напитке «Боржоми» и почках. Трансляция велась на сайте ООН.

В своей речи Мельник заявил, что Россия якобы не сможет победить в конфликте на Украине, и ее «не спасут» даже высокие цены на нефть. Позже он обратился напрямую к постоянному представителю РФ на русском языке.

«Поздно, Вася, пить боржоми», — сказал Мельник, уже на английском добавив фразу «когда почки отказали».

Во время заседания он также заявил, что Украина отвергает российские «ультиматумы» и «никогда не оставит ни одного квадратного миллиметра земли». Мельник указал, что Россия выдвигает требование о выводе ВСУ из занимаемой части Донбасса как условие переговоров, однако Киев отвергает любые ультиматумы.

«Мы никогда не оставим ни одного квадратного миллиметра нашей земли. Мы никогда не оставим ни одного из наших граждан», — заявил он.

Ранее Небензя заявил о тяжелой ситуации с мобилизацией на Украине.