Более 130 дронов атаковали Белгородскую область за сутки, есть раненые

Таисия Лисковец/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью более 130 беспилотников и выпустили более 15 боеприпасов за минувшие сутки. Об этом в Telegram-канале сообщает оперштаб региона.

Уточняется, что ВСУ за сутки атаковали 49 населенных пунктов в 13 муниципалитетах области, было выпущено 20 снарядов и зафиксированы атаки 133 дронов, из них 84 сбиты и подавлены над регионом. В результате налетов повреждения получили 16 частных домовладений, два соцобъекта, магазин, инфраструктурный объект и 18 транспортных средств.

В селе Замостье от удара FPV-дрона 19-летняя девушка получила баротравму, ей оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение. При атаке на Шебекинский округ были ранены два мирных жителя, уточнили в оперштабе.

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 21 апреля перехватили и уничтожили 97 дронов над российскими регионами. По информации Минобороны, часть БПЛА сбили в Белгородской и Курской областях. Также атаки отразили в Ростовской, Астраханской, Самарской, Воронежской, Саратовской и Волгоградской областях. Воздушные цели были нейтрализованы и над акваторией Черного моря.

Ранее сообщалось, что более 20 поездов задерживается в Ростовской области после атаки БПЛА.

 
