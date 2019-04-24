Безопасное количество съеденных на Пасху яиц и кулича назвали врачи

Врачи полагают, что без вреда для здоровья в честь Пасхи можно съесть три яйца и 100 граммов кулича либо такое же количество творожной пасхи, передает РИА «Новости».

По словам терапевта-диетолога Екатерины Бурляевой, эту норму можно увеличить, если уменьшить число других калорийных продуктов, съеденных в течение дня. Отказаться следует от сладкого чая, меда и варенья и не добавлять сахар в кашу.

При этом эксперт отметила пользу яиц, так как они содержат белки, жиры и углеводы и являются источником витамина А, холина, биотина, кобальта, селена, необходимых организму человека для различных биохимических процессов.

Православные в 2019 году будут праздновать Пасху в воскресенье, 28 апреля.