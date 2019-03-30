В Венесуэле усилят полицейские патрули из-за очередного блэкаута

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Губернатор венесуэльского штата Миранда заявил, что местные власти усилят полицейские патрули, чтобы гарантировать безопасность граждан, сообщает РИА «Новости».

Губернатор сказал, что он распорядился «максимально» усилить полицейское патрулирование города. Также он отметил, что основное внимание будет уделено охране больниц и клиник.

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Ранее СМИ сообщили о новом блэкауте в Венесуэле, отмечалось, что в настоящий момент без света находится 21 штат.

Власти Венесуэлы считают, что в отключениях электроэнергии виноваты США и поддерживаемые ими оппозиционеры, оппозиция заявляет о неспособности правительства президента страны Николаса Мадуро обеспечивать работу энергетической инфраструктуры.