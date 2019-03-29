Сбежал уродовавший россиянок украинский «хирург»

В Краснодаре ищут украинского псевдохирурга, которая изуродовала более десяти россиянок и сбежала. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пострадавших.

Отмечается, что некоторые женщины лишились из-за «хирурга» переносицы, части груди, а одна ее пациентка умерла во время операции.

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По словам пострадавших, женщина проводила пластические операции в клинике или у себя дома и записывала их на видео.

Выяснилось, что все дипломы «хирурга» и лицензия клиники оказались подделкой.

Пострадавшие добавили, что украинский «хирург» не отвечает на их звонки. Она съехала со съемной квартиры и угрожает с разных страниц в социальных сетях на подавших на нее заявления девушек.

В настоящее время СК по Краснодарскому краю организовал проверку.

Ранее сообщалось, что звезда «Дома-2» изуродовала себя пластикой.