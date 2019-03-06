Попытавшуюся продать новорожденную дочь москвичку арестовали

Районный суд Москвы арестовал женщину, которая пыталась продать свою новорожденную дочь за 1 млн руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова пресс-секретаря суда Александра Савельева.

23-летнюю москвичку заключили под стражу до 6 мая. В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье «продажа несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Уточняется, что женщина в корыстных целях разместила в соцсети объявление о продаже дочери, а после передала ребенка покупательнице и написала расписку.