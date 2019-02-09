«Желтые жилеты» сожгли машину военного патруля у Эйфелевой башни

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Протестующие из числа «желтых жилетов» сожгли машину военного антитеррористического патруля прямо у Эйфелевой башни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента, находящегося на месте событий.

По данным агентства, на переднем стекле автомобиля также была сделана оскорбительная надпись.

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Как отмечается, обстоятельства поджога неизвестны.

Уточняется, что в субботу, 9 февраля, полиция задержала у Эйфелевой башни несколько человек.

Ранее сообщалось, что более 50 тысяч человек приняли участие в тринадцатой акции «желтых жилетов». Во время манифестаций один из протестующих лишился кисти руки.