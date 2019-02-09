МВД вновь просит задержать подозреваемого в изготовлении взрывчатки аспиранта МГУ

Полиция Москвы попросила Головинский суд арестовать аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, которого вместе с пятью другими студентами подозревают в изготовлении взрывного устройства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Светлану Сидоркину.

По предварительным данным, новое дело связано с вандализмом. Мифтахова подозревают в поджоге офиса одной из партий. Отмечается, что всем фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.

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Ранее Мифтахова освободили из изолятора временного содержания, не избрав для него никакой меры пресечения, однако потом снова задержали.

Уголовное дело было возбуждено 11 января 2018 года. Срок следствия установлен до 28 февраля.