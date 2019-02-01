Устроившие теракт в петербургском метро планировали еще один взрыв

Члены террористической группировки, которые устроили теракт в петербургском метро, хотели произвести еще один взрыв в общественном месте, сообщили на сайте СК России.

Отмечается, что обвиняемые изготовили три взрывных устройства. Одно из них — на станции «Площадь Восстания» — не сработало. Вторую бомбу активировали в вагоне поезда на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический Институт-1».

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По данным СК, террористы хотели привести в действие еще одно взрывное устройство, но были задержаны.

Ранее сообщалось, что СК завершил расследование по делу о теракте в метро Петербурга.