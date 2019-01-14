В Москве неизвестный устроил погром на территории храма

В столичном управлении МВД проинформировали о погроме, который устроил неизвестный мужчина на территории храма Сергия Радонежского. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным ведомства, инцидент произошел 12 января 00.30. Речь идет о храме на улице Богданова, куда проник неизвестный мужчина. Он сломал уличный фонарь и разбил стекло. Сотрудникам правоохранительных органов удалось его задержать.

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«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры о привлечении мужчины к установленной законом ответственности», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Украине радикалы захватили храм.