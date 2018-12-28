Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать моральный вред соседям

Верховный суд обязал курящих россиян компенсировать моральный вред своим соседям, если те пожалуются на летящий в квартиры дым. Об этом сообщает «Российская газета».

В Верховном суде отметили, что каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду.

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Уточняется, что подобного прецедента добился житель Новосибирска, предъявивший иск соседям. Согласно его заявлению, соседи мужчины более 5 лет курили на лоджии, а дым затягивало в квартиру истца, «подвергая риску его здоровье и причиняя моральные страдания».

Мужчину поддержал Верховный суд, в качестве компенсации морального вреда он взыскал 5 тысяч рублей.

Ранее комитет Госдумы поддержал проект о возвращении курилок в аэропортах.