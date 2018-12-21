Spiegel принес извинения на фоне скандала вокруг автора журнала

Немецкий журнал Der Spiegel принес свои извинения в новом выпуске журнала, посвященном скандалу с его автором. Об этом сообщается на сайте издания.

Как отмечается, Spiegel приносит свои извинения, тем, чьи цитаты, истории или их контекст были искажены репортером Клаасом Релотиусом.

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При этом в издании также извинились перед читателями и пообещали сделать все для восстановления своей репутации.

Ранее сообщалось, что Der Spiegel уволил журналиста, которого уличили в придумывании цитат, мест, эпизодов и людей.