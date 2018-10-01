На базе отдыха в Подмосковье нашли мертвого подростка после посвящения в студенты

Старший помощник руководителя Главного Следственного управления Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий сообщила о том, что следователи в Подмосковье устанавливают обстоятельства смерти 17-летнего подростка, который бал найден мертвым в номере базы отдыха в Солнечногорском районе, передает РИА «Новости».

«Предварительно установлено, что накануне подросток вместе с сокурсниками отмечали на территории базы отдыха день посвящения в студенты», — сказала Врадий.

Отмечается, что следователи опрашивают однокурсников и других очевидцев произошедшего, изъяты образцы алкогольных напитков, которые они употребляли во время отдыха. Была также назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти.