Темные силы довели жителя Москвы до попытки самоубийства

Житель Щербинки (город, входит в состав Новомосковского автономного округа Москвы) попытался покончить с собой из-за преследовавших его «темных сил». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства рассказал, что вечером 24 сентября в НИИ им Н.Склифосовского доставили 44-летнего мужчину с телесными повреждениями.

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«Мужчина пояснил, что пытался покончить с собой, потому что ему на ноги наступают некие темные силы», — сказал источник.

Отмечается, что правоохранители начали проверку, следователи опрашивают вероятных свидетелей инцидента.

В начале года томская полиция организовала проверку в частном доме из-за жалоб жильцов на летающие предметы.