В Красноярском крае изымают полетную документацию и опрашивают очевидцев крушения Ми-8

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В Красноярском крае следователи изымают полетную документации и образцы топлива разбившегося вертолета Ми-8. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.

На место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления СК.

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Отмечается также, что допрашиваются персонал авиакомпании, сотрудники аэропорта отправления, а также возможные очевидцы произошедшего.

Для установления причин и условий произошедшей катастрофы создана следственно-оперативная группа.

4 августа в Красноярском крае в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 18 человек. На борту находились вахтовые рабочие. По предварительным данным, Ми-8 при взлете столкнулся с грузом другого вертолета.

СК возбудил уголовное дело по факту крушения.