В Красноярском крае изымают полетную документацию и опрашивают очевидцев крушения Ми-8
В Красноярском крае следователи изымают полетную документации и образцы топлива разбившегося вертолета Ми-8. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России.
На место происшествия направлены следователи-криминалисты Главного управления СК.
Реклама
Отмечается также, что допрашиваются персонал авиакомпании, сотрудники аэропорта отправления, а также возможные очевидцы произошедшего.
Для установления причин и условий произошедшей катастрофы создана следственно-оперативная группа.
4 августа в Красноярском крае в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 18 человек. На борту находились вахтовые рабочие. По предварительным данным, Ми-8 при взлете столкнулся с грузом другого вертолета.
СК возбудил уголовное дело по факту крушения.