Источник: в Красноярском крае нашли «черные ящики» разбившегося Ми-8

<img src="//img.gazeta.ru/files3/91/11772091/RIAN_5478101.HR-pic905-895x505-8070.jpg">

В Красноярском крае спасатели обнаружили «черные ящики» упавшего вертолета Ми-8. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По данным агентства, на месте крушения были найдены прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец.

Реклама

Однако, в каком состоянии «черные ящики» не уточняется.

Ранее сообщалось, что потерпевший крушение в Красноярском крае вертолет Ми-8 при взлете столкнулся с грузом другого вертолета.

4 августа в Красноярском крае в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 18 человек. СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета.