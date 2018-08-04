Источник: в Красноярском крае нашли «черные ящики» разбившегося Ми-8
В Красноярском крае спасатели обнаружили «черные ящики» упавшего вертолета Ми-8. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По данным агентства, на месте крушения были найдены прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец.
Реклама
Однако, в каком состоянии «черные ящики» не уточняется.
Ранее сообщалось, что потерпевший крушение в Красноярском крае вертолет Ми-8 при взлете столкнулся с грузом другого вертолета.
4 августа в Красноярском крае в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 18 человек. СК возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета.