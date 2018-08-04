Источник назвал причину крушения Ми-8 в Красноярском крае

Вертолет Ми-8, который потерпел крушение в Красноярском крае, мог упасть из-за технической неисправности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам источника, также причиной аварии могла стать ошибка пилотирования.

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Он также подчеркнул, что данные две версии рассматриваются в качестве основных причин крушения вертолета.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело по факту крушения Ми-8 в Красноярском крае.

4 августа в Красноярском крае в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 18 человек.

Как отмечалось, в МЧС подтвердили факт жесткой посадки вертолета Ми-8.