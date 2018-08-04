СК возбудил дело по факту крушения Ми-8 в Красноярском крае
Официальный представитель Западно-Сибирского СУ Следственного комитета России на транспорте Яна Стрижова заявила, что по факту крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК России (нарушение правил безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).
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Она также добавила, что вертолет разбился в районе Ванкорского месторождения.
Ранее сообщалось, что Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае.
4 августа в Красноярском крае в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 18 человек.