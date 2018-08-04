Прокуратура начала проверку по факту крушения Ми-8 в Красноярском крае

Западно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

»Прокуратура организовала проверку о соблюдении законодательства о безопасности движения воздушного транспорта», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Красноярском крае в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 18 человек.

Как отмечалось, все пассажиры вертолета и члены экипажа погибли.

Также стало известно, что в МЧС подтвердили факт жесткой посадки вертолета Ми-8.