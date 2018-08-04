WSJ: в США 300 учебных заведений оформили страховку на случай стрельбы

В США с 2016 года около 300 учебных заведений оформили страховку на случай стрельбы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, подобные страховки помогут учебным заведениям избежать длительных судебных разбирательств с родственниками жертв.

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Как отмечается, страховые выплаты также помогут покрыть расходы на психиатрическую помощь пострадавшим ученикам и усилить безопасность.

При этом в 2018 году страховку на случай стрельбы приобрели более 60 ученых заведений.

В мае сообщалось, что в результате стрельбы в школе в американском штате Техас погибли восемь студентов.