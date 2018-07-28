МЧС предупредило москвичей о грозе с градом

В Москве ожидается сильный дождь, гроза и град, передает РИА «Новости».

«По информации Росгидромет с 16.00 до 22.00 часов 28 июля местами в Москве ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра 15-20 м/с», — говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области также сообщили о неблагоприятных метеорологических условиях в ближайшие часы.

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«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час с сохранением во второй половине дня и вечером 28 июля местами по Московской области (преимущественно в восточных и северных районах), ожидается сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра 15-20 м/с», — сообщили в пресс-службе.

В МЧС рекомендуют гражданам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.