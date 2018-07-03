СК признал 112 человек потерпевшими по делу о взрыве в метро в Петербурге

Следственный комитет признал 112 человек потерпевшими по делу о взрыве в метро Санкт-Петербурга в 2017 году, передает РИА «Новости» заявление следователя в Мосгорсуде.

«В настоящее время необходимо допредъявить обвинение всем обвиняемым. Выполнить следственные действия со 112 потерпевшими, которые живут в пяти регионах России и двух иностранных государствах», — сказал следователь.

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По его данным, после этого следствие начнет знакомить участников процесса с материалами дела. Затем оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и в суд для рассмотрения по существу.

Ранее СК назвал устроившую взрыв в метро Петербурга террористическую организацию.