СК назвал устроившую взрыв в метро Петербурга террористическую организацию

Следственный комитет считает запрещенную террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад» причастной к организации теракта в метро Санкт-Петербурга, передает РИА «Новости» заявление следователя в Мосгорсуде.

По его словам, возбужден ряд уголовных дел в отношении участников подготовки теракта, которые скрываются за рубежом.

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«Объявлены в международный розыск организаторы и активные участники международного террористического сообщества, структурно входящего в террористическую организацию «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена на территории России)», — сказал он.

Ранее сообщалось, что следствие установило всех причастных к теракту в метро в Петербурге.

Днем 3 апреля 2017 года на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить. В теракте пострадали около 100 человек, 16 погибли.