Москвичей предупредили о заморозках в первый день лета

Синоптики продлили действие желтого уровня погодной опасности в Москве и области на 1 июня. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Как отмечается, уровень погодной опасности в регионе продолжает оставаться повышенным из-за заморозков.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

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Такая же погодная ситуация ожидается в Ивановской, Ярославской, Владимирской, Тверской, Смоленской, Тамбовской, Курской, Орловской и Липецкой областях. В Костромской, Рязанской и Тульской областях жителей ожидает сильный ветер. В Брянской, Калужской, Воронежской и Белгородской областях погода не будет представлять опасность.

Ранее в Москве продлили действие желтого уровня погодной опасности на 31 мая.