Во Владивостоке умер ребенок из-за неосторожного обращения с травматическим пистолетом

В административном центре Приморского края скончался одиннадцатилетний мальчик, который нанес себе ранение при игре с травматическим пистолетом. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета по региону.

«26 апреля 2018 года в одной из квартир дома во Фрунзенском районе города Владивостока 11-летний мальчик, играя неосторожно оставленным кем-то из взрослых травматическим пистолетом, произвел выстрел себе в область головы. Ребенок доставлен в медучреждение, однако спасти его не удалось. От полученных травм он умер», — говорится в сообщении.

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По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее сообщалось, что спасатели закончили поиск пропавшего в Японском море судна «Восток». На борту находились 20 человек, все они считаются пропавшими без вести.