ВОЗ заявила о 500 пострадавших в Сирии с симптомами химического воздействия

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что около 500 человек обратились в медучреждения с симптомами химического отравления после предполагаемой химатаки в сирийской Думе. Об этом говорится в сообщении организации.

«В частности, [у обратившихся] были признаки сильного раздражения слизистых оболочек, нарушения дыхания и работы центральной нервной системы», — отмечает ВОЗ.

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По данным организации, более 70 человек, которые укрывались в подвалах, погибли. При этом 43 смерти связаны с симптомами отравления токсическими химикатами.

ВОЗ указывает, что получила эту информацию от своих партнеров, однако не уточняет, о ком конкретно идет речь.

Несмотря на заявления о химатаке в сирийской Думе, российский Центр по примирению не нашел следов химоружия в этом районе — сообщалось, что специалисты не обнаружили доказательств применения отравляющих веществ.