Контактировал с больным: патриарх Кирилл ушел на самоизоляцию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел на карантин после контакта с человеком, больным коронавирусной инфекцией. Как сообщает РИА «Новости», самоизоляция стала причиной отмены традиционной поездки главы Русской Православной Церкви в Троице-Сергиеву лавру.

«С глубочайшим сожалением хотел бы засвидетельствовать, что не могу в этот раз разделить радость молитвенного общения со всеми вами», — говорится в заявлении патриарха.

Кирилл подчеркнул, что «время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для <…> личного карантина, еще не истекло».

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12 апреля в РПЦ было принято решение – богослужения Страстной недели совершать в Москве без прихожан – только при участии священников и клира. Церковь решила прислушаться к рекомендации санитарных властей столицы, чтобы не создавать большого скопления людей на праздник.

При этом, как и раньше, пасхальное богослужение из храма Христа Спасителя будет транслироваться по телевидению.

Патриарх Кирилл также напомнил в своей проповеди, что РПЦ призывает людей строго соблюдать предписания санитарных властей. Угроза пандемии очень велика, отметил он, а граждане России еще не в полной мере осознают серьезность ситуации – хотя в других странах последствия коронавируса крайне тяжелые.

В марте патриарх Кирилл утвердил тексты молитв от COVID-19, возношения начали читаться на литургических службах во всех храмах Русской православной церкви с 22 марта.Также Синод на заседании принял заявление в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции. Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих», — говорится в тексте.

Кроме того, Синод призвал архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян РПЦ «к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».

В мае в Троице-Сергиевой лавре, куда намеревался приехать сейчас патриарх, скончались от коронавирусной инфекции пятеро насельников. Сообщалось, помимо прочих известий, что от COVID-19 умер 45-летний иеромонах Модест (Панченко). Об этом сообщила рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Патриарх сейчас находится на карантине, и он — не первый из видных российских деятелей, кто столкнулся в той или иной мере с коронавирусом. 30 апреля стало известно об обнаружении вируса у российского премьер-министра Михаила Мишустина. Его госпитализировали в одно из государственных медучреждений.

О своем заболевании Мишустин сообщил во время одного из совещаний с главой государства. Тогда же он предложил в качестве исполняющего обязанности первого зампредседателя кабмина Андрея Белоусова.

При этом сам Мишустин работал в удаленном режиме — проводил совещания с коллегами в режиме видеоконференций и по телефону, а также находился на постоянной связи с главой государства.

19 мая глава кабмина вернулся к исполнению своих обязанностей и вновь стал проводить мероприятия в Доме правительства.

1 мая стало известно, что коронавирус выявлен у главы Минстроя Владимира Якушева, а также у его заместителя Дмитрия Волкова. Спустя неделю они были выписаны из стационара для продолжения лечения на дому, передает ТАСС.

Коронавирус также был обнаружен и у министра культуры Ольги Любимовой. Об этом стало известно 6 мая. Любимова продолжила работу в удаленном режиме, проводя совещания по видеосвязи. Позже она сообщила, что заболевание протекало в легкой форме и лечение проходило на дому. 14 мая Любимова вышла на работу после выздоровления.