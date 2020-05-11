«Не должны бояться»: Собянин рассказал о коронавирусе в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал не бояться количества новых случаев коронавируса. «Мы не должны бояться количества вновь зарегистрированных, выявленных больных, наоборот, чем больше мы выявим людей этих, чем больше оттестируем, тем быстрее окажем им реальную помощь», — сказал он на совещании с президентом Владимиром Путиным о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране.

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По его словам, специалисты «за 20 дней нарастили в три раза объем тестирования, и до этого также шло активное наращивание тестирования». «Это позволило обеспечить раннюю выявляемость заболевших, карантинизацию и лечение их, в результате количество госпитализаций в Москве уже третью неделю остается стабильным и даже снижается», — обратил внимание градоначальник.

В то же время глава столицы отметил, что, исходя из российских реалий, включая ограничения и вызовы, которые поставило распространение коронавируса, необходимо обеспечить нормальную жизнь граждан в условиях «новой реальности».

По словам Собянина, этот вопрос он обсуждал с коллегами из регионов и правительством России. В результате чиновники выделили пять ключевых направлений. «Это и ответственное поведение граждан. И какая-то новая, наверное, культура, поведение, которое предполагает максимальную заботу о собственном здоровье и заботу о тех, кто рядом находится с ними. Это важнейшая, ключевая история», — сказал мэр Москвы.

Ранее ректор МГМСУ Олег Янушевич в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул важность тестирования как можно большего числа россиян. Он отметил, что этот процесс играет существенную роль в текущей ситуации.

«Чем больше мы будем тестировать людей не только на наличие коронавируса, но и на антитела, тем более понятная ситуация будет складываться. Это позволит ограничивать только людей, которые являются, скажем так, опасными для заражения других», — заметил Янушевич.

Он также выразил мнение, что «тестирование — это один из тех моментов, который тоже позволит быстрее снимать ограничения, которые есть на сегодняшний момент». Российские медики уже провели более 5,5 млн тестов на определение наличия вируса.

Ранее глава России Владимир Путин в очередной раз обратился к населению в связи с распространением коронавируса в стране.

Он сообщил, что с 12 мая заканчивается единый период нерабочих дней. В то же время власти начинают постепенный процесс ослабления ограничительных мер.

В каждом регионе будут предприняты свои шаги в этом направлении, в зависимости от обстановки. В то же время по всей России исключено проведение любых массовых мероприятий, а ограничительные меры для людей старше 65 лет сохраняются в полном объеме.

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В своем обращении глава государства обратил внимание, что на предприятиях, деятельность которых приостановлена, зарплата сотрудников должна сохраняться. Путин также объявил о новых мерах по поддержке населения. Так, он заверил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет могут получить разовую выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка.

Также денежные пособия полагаются семьям с детьми от 3 до 7 лет, в которых доход ниже прожиточного минимума. Они могут получить единовременную выплату (за полгода) уже в следующем месяце. Она составит в среднем около 33 тыс. рублей на ребенка.

В России выявлено 221 344 случая коронавируса, из них 115 909 — в Москве. Всего выздоровел 39 801 человек, умерли 2 009 пациентов. В Москве количество выздоровевших составляет 17 822, умерших — 1 124.

Только за последние сутки в стране выявили 11 656 новых случаев коронавируса, из них 6 169 тестов с положительным результатом были проведены в Москве. Стоит отметить, что из всех людей, у которых был зафиксирован вирус за последние сутки, почти у половины — 46,5% — не было клинических проявлений болезни, то есть у них не было температуры, кашля, одышки и прочих симптомов недуга.