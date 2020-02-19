Нападение лжеполицейских: семью ветерана МВД взяли в заложники

В Москве грабители, переодетые в форму сотрудников ГИБДД и Росгвардии, избили 62-летнего мужчину, а также взяли в заложники его семью. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По предварительным данным, инцидент произошел вечером 18 февраля, когда мужчина ехал к себе домой в один из поселков Новый Москвы. Внезапно его остановил сотрудник ДПС. Не представившись, он попросил москвича выйти из автомобиля, чтобы посмотреть на якобы нечитаемые номера на машине, пишет РЕН ТВ. По данным другого источника, правоохранитель выманил мужчину под предлогом не работающих фар, передает Telegram-канал Baza.

Сразу после того, как потерпевший покинул салон, кто-то ударил его по спине. В этот момент к мужчине подбежали еще четверо незнакомцев, на спине которых было написано «Росгвардия», сообщает РЕН ТВ. Они начали истязать заложника, после чего посадили его обратно в его же автомобиль — при этом Telegram-канал Hue утверждает, что мужчину положили в багажник, надев наручники.

По предварительным данным, изначально злоумышленники привезли москвича на свиноферму — там они снова приступили к избиению. В этот момент потерпевший обратил внимание, что в распоряжении грабителей находится служебное авто ГИБДД, отмечала Baza.

После этого мужчину снова положили в багажник и повезли к нему домой. Там злоумышленники, ворвавшись внутрь, увидели жену, тещу и двоих взрослых детей заложника.

Грабители связали всех родственников, угрожая пистолетом, а самого 62-летнего мужчину стали бить по лицу и телу, чтобы он раскрыл местонахождение тайника с деньгами.

В результате нападавшим удалось похитить 4 млн рублей, $2,5 тыс., ювелирные украшения, а также некоторые документы семьи. После этого злоумышленники скрылись на автомобиле потерпевшего — позже правоохранители нашли машину брошенной, сообщает Hue.

По факту произошедшего столичный главк полиции возбудил уголовное дело — проводятся оперативные мероприятия по установлению личностей и задержанию преступников, пишет РЕН ТВ. Однако, как указывают СМИ, правоохранители располагают небольшим количеством информации о злоумышленниках.

Baza отмечает, что пожилой мужчина — офицер МВД на пенсии.

Похожий инцидент произошел в Москве в начале февраля. Тогда злоумышленники совершили нападение на жителя столицы в районе Коньково, сообщали в МВД.

Инцидент произошел на автозаправке — там внедорожник черного черного цвета заблокировал дорогу одному из подъехавших водителей. Из джипа вышли четверо мужчин в масках — они разбили стекло заблокированного автомобиля топором, открыли стрельбу и, избив водителя, похитили у него сумку с 4,5 млн рублей.

После этого злоумышленники скрылись с места преступления и, сменив одежду, бросили свой автомобиль на улице Введенского, а затем уехали на такси.

7 февраля силовикам удалось задержать одного из предполагаемых участников разбойного нападения — им оказался гражданин одного из государств Центральной Азии, отметила представитель МВД Ирина Волк. В настоящее время полиция разыскивает сообщников задержанного.

Подобная история случилась и в Воронеже. Там нападение с целью ограбления организовал 21-летний бывший сотрудник патрульно-постовой службы полиции. 16 января завершилось расследование дела в отношении мужчины, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, происшествие случилось в конце августа 2019 года. Тогда правоохранитель патрулировал территорию Южного микрорайона — на улице Танеева он увидел воронежца, распивавшего алкоголь в общественном месте. В итоге полицейский доставил его в отделение и составил административный протокол по ч. 1 ст. 20.20. КоАП РФ «Потребление алкогольной продукции в общественных местах».

Однако на этом история не закончилась — сотрудник ППС увидел у задержанного крупную сумму денег. В итоге, по данным регионального Следственного комитета, он отпустил мужчину, а сам подговорил двоих 24-летних знакомых избить и ограбить его.

Предполагаемым злоумышленникам удалось похитить у нетрезвого воронежца более 50 тыс. рублей. Теперь экс-правоохранителя обвиняют по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 162 УК РФ «Организация разбойного нападения группой лиц по предварительному сговору», а нападавших — по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбойное нападение группой лиц по предварительному сговору». Все обвиняемые признали вину частично, уточнили в Следкоме.