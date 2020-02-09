Зараженный корабль: у украинца обнаружили коронавирус

Еще у шести туристов, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess, обнаружили коронавирус. Среди заразившихся есть украинец, передает РИА «Новости».

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«Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное», — рассказал директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

В сообщении японского агентства Kyodo указывается, что ни у кого из числа новых выявленных заболевших нет опасных симптомов. Помимо украинца вирус обнаружили также у американца и филиппинцев.

Таким образом, на лайнере число зараженных за последние пять дней увеличилось в семь раз и составило 70 человек. Заболевших госпитализировали, остальные по-прежнему находятся на корабле и ждут, когда закончится карантин. Он предварительно продлен до 19 февраля. Всего на круизном судне проверяли почти 350 человек из находящихся там 3700 пассажиров и членов экипажа.

«У 6 человек из 57, которым проводятся анализы на новый тип коронавируса, была положительная реакция на него. Сегодня они направлены в медицинские учреждения. Таким образом, из 336 человек у 70 была выявлена положительная реакция. Среди госпитализированных есть пожилые люди и иностранцы, необходимо со вниманием отнестись к их самочувствию. Мы просим средства массовой информации принять это во внимание в своей работе», — отмечается в сообщении министерства здравоохранения Японии.

Отмечается, что если учитывать 70 зараженных, которые находились на круизном лайнере, то число заболевших новым типом коронавируса в Японии достигло 96 человек.

Тем временем местный телеканал NHK обнародовал данные, которые объявляются на самом корабле через репродуктор. Пассажирам сообщили, что 6 человек, у которых обнаружили коронавирус, были госпитализированы. Помимо этого, в больницы отправились еще 9 человек, у которых не было выявлено заболевание, но у которых было плохое самочувствие.

Также сообщалось, что пассажирам, большая часть из которых является пожилыми людьми, доставлены лекарства, которые у них заканчиваются.

Уже почти неделю круизное судно Diamond Princess стоит на карантине. 20 января корабль отправился из Йокогамы в Окинаву по маршруту Кагосима — Гонконг — Окинава.

По дороге выяснилось (спустя пять дней), что на борту находился 80-летний пассажир из Гонконга, который был заражен новым типом коронавируса. Спустя некоторое время несколько пассажиров пожаловались на ухудшение самочувствия. 3 февраля борт вернулся в точку отправления.

Когда стало известно, что на борту находился заболевший вирусом пассажир, японские власти провели обследование и выявили еще 10 случаев заражения. В итоге было решено поставить судно на якорь у берегов Японии и оставить его на карантине. Это означает, что пассажиры и члены экипажа не могут сойти с него в течение двух недель. Этого времени хватает, чтобы вирус мог проявить себя. На круизном лайнере находятся 24 гражданина России, в том числе двое детей. Всего на борту судна находятся представители более 50 стран, однако власти Японии не уточняют, каких именно.

По последним данным на 9 февраля, количество зараженных по всему миру превысило 37,5 тыс. человек. И если ранее число скончавшихся от заболевания и выздоровевших было примерно одинаковым, то в настоящее время все больше людей выздоравливают после перенесенной болезни. Так, 8 февраля умерли 814 человека, вылечились 2921.

О вспышке нового типа коронавируса стало известно только в январе этого года, в то время как первые случаи заражения были выявлены в декабре прошлого. Неизвестная пневмония начала распространяться с города Ухань в провинции Хубэй. В итоге эта часть Китая стала карантинной зоной, транспортное сообщение с которой было прекращено.

По данным специалистов, возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку этого заболевания чрезвычайной ситуацией международного значения, так как оно распространяется не только в самом Китае, но и в других странах. Так, в России были выявлены два случая. Власти соседних с Китаем стран предпринимают все меры для прекращения распространения этого заболевания. Например, были закрыты границы, а также приостановлено авиасообщение.