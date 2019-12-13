«Сын не дождался»: умер один из близнецов-пациентов Каабака

Сергей Кузнецов, отец одного из братьев-близнецов с Южно-Сахалинска, который умер 13 декабря, не дождавшись трансплантации почки, рассказал «Газете.Ru» о причинах трагедии. По его мнению, ребенка можно было бы спасти, если бы Минздрав РФ не допустил увольнение детского трансплантолога Михаила Каабака и его коллег из Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей.

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«Если бы ни вот это оттягивание времени с увольнением врачей, то все было бы иначе. Сын не дождался, получается. Операция была назначена только на середину января. Если бы проблем не было, мы бы еще два месяца назад попали в НМИЦ. А сейчас уже говорить не о чем. Я до сих пор не верю в это», — подчеркнул Кузнецов.

По его словам, ведомство даже не предложило ускорить лечение второго близнеца, который также ждет хирургического вмешательства.

«Минздрав ничего не обещал, посочувствовал и на этом все. Они все равно раньше времени операцию не проведут – ему еще даже не начали делать вакцинацию. Однако сыну получше – отек ушел с легких, он сейчас дышит самостоятельно»,

— сообщил мужчина.

В Минздраве в свою очередь отмечают, что мальчик скончался «из-за осложнений, не связанных с основным заболеванием». «Он проходил подготовку к операции по родственной трансплантации почки, был госпитализирован в Детскую клиническую больницу св. Владимира города Москвы, где находился на гемодиализе под наблюдением высококвалифицированных специалистов», — сообщили в ведомстве.

Между тем второго ребенка с аналогичным заболеванием только 3 декабря перевезли из Южно-Сахалинска в Москву – на данный момент врачи готовят его к операции, уточнили в Минздраве.

Отметим, что братья-близнецы с Сахалина числились среди тех пациентов, операции которых Каабак и его коллеги не успели провести до увольнения. Один из умерших мальчиков месяц был в реанимации Российской детской клинической больницы (РДКБ), рассказывал «Газете.Ru» его отец 21 ноября.

Ребенок находился на гемодиализе (метод внепочечного очищения крови при почечной недостаточности – «Газета.Ru») и в течение пяти месяцев не набирал вес, остановившись на 6,1 кг. По словам отца, Минздрав уверял их, что малыша могут прооперировать и другие врачи, помимо Каабака, однако в итоге никто из специалистов не согласился провести трансплантацию.

21 ноября семье стало известно, что Каабак все-таки сможет прооперировать братьев-близнецов с Сахалина. Сергей Кузнецов и его супруга встретились с представителем Минздрава, который пообещал им, что они смогут выбрать любого трансплантолога. «Было сказано, что право выбора за нами. В том числе упомянули и Михаила Михайловича», — сказал отец близнецов.

Он добавил, что хочет попросить Каабака не только прооперировать детей, но и провести их дальнейшую реабилитацию, от которой во многом зависит приживаемость органа.

28 ноября скончалась другая пациентка Михаила Каабака. Родители двухлетней девочки сообщали «Газете.Ru», что Минздрав долгое время не хотел помогать с лечением ребенка.

«Мы обращались к Сергею Готье (главному трансплантологу – «Газета.Ru»), в Минздрав — нам никто не дал ответа до сих пор и, я уверен, не дадут. Нас просто проигнорировали.

На прошлой неделе у Минздрава была открыта горячая линия, и мы позвонили туда — в итоге там сказали, что перезвонят на следующей неделе, но звонок так и не поступил», — рассказал отец девочки.

Тогда мужчина выразил надежду, что после его трагедии никто из пациентов Каабака не умрет и дождется трансплантации.

«Если бы не было затянуто время, операция бы могла помочь. Все, кто заварил эту кашу, об этом знают. Справедливость надо восстановить, потому что мы стали первыми, но не последними. Я всем родителям говорю, которые остались без Кабаака, что они должны бить до последнего и добиваться, чтобы их дети жили», — заключил отец ребенка.

Между тем в Минздраве предполагаемой причиной смерти девочки назвали пневмонию, передавало РИА «Новости».