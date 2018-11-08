Онлайн. Стрельба в Калифорнии: десятки раненых

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Жители Таузанд-Окс о стрельбе в баре:
Карл: «Несколько моих друзей были на этой вечеринке. Я все еще не могу связаться с ними. Мне очень страшно. Они мне как братья и сестры, поэтому все, что может произойти с ними, серьезно отразится на мне».
Крис: «Я был дома, когда моя приятельница сообщила мне о стрельбе в баре. Там находился мой друг и его девушка. Я сам был в этом заведении несколько раз. Там есть центральная локация для танцев, а также бассейн. Это очень популярное место».
Местный шериф сообщает об 11 раненых. По его словам, их число может возрасти. В каком состоянии находятся пострадавшие, пока неизвестно. Правоохранители все еще разыскивают стрелка. Есть вероятность, что он может находиться внутри бара. Шэриф отметил, что во время начала стрельбы в заведении были сотни посетителей.
Правоохранители, которые работают на месте происшествия, заявили об около 30 выстрелах. По их словам, посетители бара разбежались в разные стороны, местонахождения каждого устанавливается. Тем временем, по словам местных жителей, на земле видны многочисленные следы крови.
Журналист телеканала ABC Джори Рэнд пообщалась с человеком, который был у входной двери в бар, когда злоумышленник открыл стрельбу. По его словам, стрелок был вооружен пистолетом. Он выстрелил в охранника, который находился у двери, закинул внутрь бара несколько дымовых бомб, а затем начал стрельбу по посетителям. Очевидец описал нападавшего как 20-летнего бородатого мужчину, предположительно — выходца с Ближнего Востока.
Таузанд-Окс располагается в 64 км от Лос-Анджелеса. Посетителями вечеринки могли стать студенты Калифорнийского университета Лютеран и Государственного университета Калифорнии. Эти учебные заведения располагаются недалеко от бара, где произошла стрельба.
Стрельба произошла в 23.20 по местному времени (в 7.20 по Москве). В заведении Borderline Bar & Grill, расположенном на улице Роллинг Окс Драйв, проходила студенческая вечеринка. Она должна была начаться в девять вечера и закончиться в два часа ночи. Об этом свидетельствует информация в инстаграм-аккаунте бара.
В баре, расположенном в калифорнийском городе Таузанд-Окс, произошла массовая стрельба. Об этом сообщает местная полиция. Правоохранители заявляют о шести раненых, СМИ — о десятках. Всех пострадавших срочно госпитализировали, пишет CBS. Телеканал ABC сообщает о как минимум одном погибшем. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-режиме.