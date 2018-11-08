Онлайн. Стрельба в Калифорнии: десятки раненых

Жители Таузанд-Окс о стрельбе в баре:

Карл: «Несколько моих друзей были на этой вечеринке. Я все еще не могу связаться с ними. Мне очень страшно. Они мне как братья и сестры, поэтому все, что может произойти с ними, серьезно отразится на мне».

Крис: «Я был дома, когда моя приятельница сообщила мне о стрельбе в баре. Там находился мой друг и его девушка. Я сам был в этом заведении несколько раз. Там есть центральная локация для танцев, а также бассейн. Это очень популярное место».