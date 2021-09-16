Зоологи: кошек не успокаивают пахнущие хозяином вещи

Зоологи выяснили, могут ли вещи хозяина успокоить кошку в его отсутствие. Об этом ученые рассказали журналу New Scientist.

Большинство домашних кошек образуют со своим хозяином прочную эмоциональную связь и нервничают в его отсутствие. Поэтому многие хозяева, чтобы уменьшить стресс животного, оставляют с ним вещи, пахнущие собой. «Обоняние – важное чувство кошек, которое тесно связано с их социальным поведением. Но в нашем исследовании мы выяснили, что оставленные владельцем вещи не снижают у них стресс, – рассказывает Кристин Витале из Колледжа Юнити (штат Мэн). – Наоборот, на некоторых кошек запах хозяина оказывает противоположный эффект».

Зоолог выяснила это в ходе эксперимента. Она попросила 42 владельцев кошек принести своих питомцев, а также предмет одежды, пахнущий собой. Сначала каждого хозяина посадили в комнату вместе с кошкой, и через какое-то время просили человека выйти. Сценария было два: либо хозяин уходил из комнаты, оставив пахнущий предмет, либо просто уходил, возвращался через какое-то время, клал свою вещь и оставлял кошку одну снова.

По словам Витале, большинство кошек демонстрировали привязанность к своим хозяевам, терлись о них, когда они возвращались в комнату, и нервно мяукали, когда их не было. При этом, независимо от сценария, кошки не обращали никакого внимания на пахнущую владельцем вещь, и не выглядели спокойнее в ее присутствии.

Наоборот, 38 процентов животных мяукали сильнее, когда о хозяине что-то напоминало. Исследовательница связывает это с тем, что кошкам необходимо более комплексное взаимодействие со своим хозяином, чем просто запах, например, прикосновение или голос. Таким образом, эксперимент показал, что лучше не оставлять кошек с «заменителем» владельца, и по возможности присутствовать рядом с ними лично при стрессовой ситуации.