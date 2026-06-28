«Их ждет настоящий ад». Иран сделал предупреждение после обмена ударами с США

МИД Ирана предупредил об угрозе эскалации в Ормузском проливе после атак США

В МИД Ирана предупредили, что вмешательство третьих стран в ситуацию вокруг Ормузского пролива усилит напряженность. За последние несколько дней иранские и американские военные несколько раз обстреливали друг друга, несмотря на то, что неделей ранее они объявили о режиме прекращения огня. В КСИР заявили, что американские военные базы в регионе ждет «настоящий ад». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что вмешательство третьих стран в ситуацию вокруг Ормузского пролива может привести к дальнейшему росту напряженности.

«Любое вмешательство или попытка создать параллельные механизмы урегулирования лишь приведут к дальнейшему усложнению ситуации, усилению напряженности и задержке возобновления работы этого жизненно важного водного пути», — сказал министр во время совместной пресс-конференции с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном.

Он отметил, что восстановить судоходство до довоенного уровня возможно в течение месяца, если будут устранены существующие препятствия и все стороны будут соблюдать условия ирано-американского меморандума.

Удары по базам США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) тем временем сообщил о проведении совместной операции с применением баллистических ракет и беспилотников против американских военных объектов в Кувейте и Бахрейне.

В официальном заявлении КСИР говорится, что удары были нанесены по восьми важным объектам армии США , включая авиабазу Али-аль-Салем в Кувейте и штаб Пятого флота США в порту Салман в Бахрейне. В Тегеране заявили, что операция стала ответом на недавние удары Соединенных Штатов по иранским объектам, а все намеченные цели были поражены.

Кроме того, КСИР заявил, что США ранее атаковали пять иранских береговых постов , а нарушение режима прекращения огня, по версии Тегерана, противоречит действующему ирано-американскому меморандуму и ставит под угрозу дальнейший дипломатический процесс.

В корпусе также предупредили, что американские военные базы в регионе «в ближайшие дни ждет настоящий ад », сообщило агентство Tasnim.

Несмотря на заявления Тегерана о поражении американских объектов, агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что удары Ирана не привели к значительным разрушениям .

По информации агентства, сообщений о погибших среди американских военнослужащих также не поступало. При этом собеседник Reuters подтвердил, что Иран использовал ракеты и беспилотники для ударов по объектам США в Кувейте и Бахрейне.

Срыв режима прекращения огня

Режим прекращения огня в Персидском заливе, установленный ночью 18 июня, был сорван неделю спустя.

25 июня иранский дрон-камикадзе атаковал в районе побережья Омана крупный сингапурский контейнеровоз Ever Lovely, принадлежащий тайваньской компании Evergreen Marine. Тегеран объяснил атаку тем, что судно пошло по новому альтернативному коридору в Ормузском проливе, который США и Оман развернули в обход установленных Ираном правил судоходства.

В ночь на 27 июня президент США Дональд Трамп публично обвинил Иран в нарушении перемирия. В этот же день американская авиация нанесла первые точечные удары по иранским береговым постам.

Днем 27 июня Иран проигнорировал предупреждение и совершил вторую атаку, нанеся удар дроном-камикадзе по панамскому танкеру Kiku, который перевозил более двух миллионов баррелей сырой нефти.

В тот же день Центральное командование ВС США провело новую военную операцию, атаковав авиацией сразу 10 военных объектов на территории Ирана (узлы связи, ПВО, склады беспилотников и другие).

В ночь на 28 июня Иран нанес ответный удар, Корпус стражей исламской революции (КСИР) ударил ракетами и дронами по военным базам США в Кувейте и Бахрейне.