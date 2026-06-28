Суперрекорд Месси, боль Ирана: определились все пары 1/16 финала ЧМ

Завершился групповой этап чемпионата мира — 2026. По его итогам определились все пары 1/16 финала. «Газета.Ru» — о том, как сложились последние матчи групповой стадии и кто будет вести борьбу в первом раунде на выбывание.

Англия — Панама — 2:0

Чтобы угадать фаворита этой встречи, не нужно было обращаться к ганскому колдуну. Лишь с командой этой страны «львы» потеряли два очка, но в остальном не испытали существенных проблем. И игра с панамцами в заключительном туре группового этапа была скорее лишь формальностью. На этом турнире многие андердоги уже преподнесли фаворитам неприятные сюрпризы, однако центральноамериканская команда, проигравшая перед этим два матча, точно не казалась тем соперником, который испортит настроение англичанам.

Так и получилось: в течение пяти минут во втором тайме Джуд Беллингем Гарри Кейн забили по мячу и принесли своей команде комфортную победу. С семью очками подопечные Томаса Тухеля заняли первое место в группе L. Кроме того, было зафиксировано сразу два рекорда. Во-первых, Кейн с 11 мячами стал лучшим бомбардиром сборной Англии на чемпионатах мира. А во-вторых, вышедший на замену 36-летний Джордан Хендерсон стал первым английским футболистом, сыгравшим на четырех мундиалях. Лучшим же игроком встречи был признан Беллингем, не только забивший, но и отдавший голевой пас.

«Нам нужно совершенствоваться в каждой игре, и только от нас зависит, сможем ли мы этого добиться. Голевая передача — это результат хорошей комбинации, а рекорд — это то, чего заслуживает Гарри Кейн», — заявил после матча Джуд.

А вот «шашечным» пришлось не так сладко. Команда во главе с 40-летним Лукой Модричем далеко не являлась однозначным фаворитом в противостоянии с крепкими ганцами. Правда, первыми забили именно балканцы — отличился Петар Сучич. Но во втором тайме ответный мяч забил Деррик Люкассен.

В непростой ситуации игру на себя взял Модрич. Именно он стал автором паса, после которого Никола Влашич головой — редкий случай — забил победный мяч. Лука же в этой игре установил рекорд чемпионатов мира: он стал самым возрастным автором ассиста в истории мундиалей, оформив это достижение, когда ему было 40 лет и 292 дня.

Кроме того, он провел 22-й матч на мировых первенствах: по этому показателю он обошел Диего Марадону и поднялся на шестое место, сравнявшись с Мануэлем Нойером. Возглавляет список с 28 играми Лионель Месси.

Соответственно, из группы L напрямую вышли в плей-офф сборные Англии и Хорватии. Ганцы же с четырьмя очками вошли в топ-8 лучших команд на третьих местах и тоже сыграют в 1/6 финала.

Уже не раз на этом ЧМ эксперты подозревали, что отдельные команды по негласному взаимному согласию играют матчи на результат, который устраивает обоих соперников. Разумеется, доподлинно неизвестно, так это или нет. Но факт заключается в том, что ничья была комфортна как португальцам, так и колумбийцам.

Набрав по одному очку, команды закрепились на верхних строчках турнирной таблицы группы К. Сборная Колумбии вышла с первого места с семью баллами, Португалия пробилась со второго с пятью. Впрочем, южноамериканцы в этой встрече могли вырвать победу, но гол Давинсона Санчеса на 91-й минуте был отменен из-за положения вне игры. Да и в целом у команды были моменты: неслучайно лучшим вратарем матча был признан голкипер пиренейцев Диогу Кошта, совершивший шесть сейвов.

«На мой взгляд, Колумбия показала отличную игру на протяжении всего матча. Мы действительно заслужили победу: моментов было предостаточно, но подвела реализация — не хватило точности в завершающей стадии. Хочу от всей души поздравить ребят: они приложили максимум усилий и сегодня выглядели просто потрясающе», — заявил главный тренер южноамериканцев Нестор Лоренсо.

А что Криштиану Роналду? Он тоже отметился, установив своеобразное достижение: он вышел на второе место по числу попаданий в офсайды на чемпионатах мира среди всех игроков в XXI веке. В 22-й раз у него было зафиксировано вне игры, по этому показателю он сравнялся с Тьерри Анри, а впереди только Робин ван Перси — 25.

ДР Конго — Узбекистан — 3:1

А вот в этой игре интрига была велика. Конголезцам было необходимо побеждать, чтобы выходить в плей-офф. Узбекистану также нужно было выигрывать, но с очень жестким условием: с разницей не менее четырех мячей. И, надо признать, начало матча было таким, что поверилось: вполне способны забить столько, сколько им нужно. Элдор Шомуродов мог стать автором самого быстрого гола в истории чемпионатов мира, поразив ворота на 22-й секунде. Но и здесь был зафиксирован офсайд.

Африканцы ответили очень быстро, но гол Натанаэля Мбуку был отменен из-за того, что он сам же нарушил правила в начальной фазе атаки. А вскоре Шомуродов забил уже по правилам, Узбекистан повел в счете. Тем не менее во втором тайме сборная ДР Конго перевернула игру. На 68-й минуте Йоан Висса реализовал пенальти, и после этого доминировала уже африканская команда. Вскоре Фистон Майеле вывел конголезцев вперед, а точку в добавленное время поставил тот же Висса.

Российские болельщики могли порадоваться россыпи бывших футболистов РПЛ: помимо Шомуродова, на поле появились Аббосбек Файзуллаев, Тео Бонгонда и Остон Урунов. Впрочем, узбекской команде это не помогло. Она стала третьей в группе, но с разницей мячей -9 могла не надеяться на попадание в плей-офф. В отличие от сборной ДР Конго.

Главной новостью в преддверии игры стало то, что Лионель Месси начнет ее на скамейке запасных – это анонсировал главный тренер «альбиселесте» Лионель Скалони. Вместе с тем он пообещал, что капитан выйдет на поле после перерыва. Вероятно, у такого решения было несколько причин. Во-первых, Лео немного отдохнул перед плей-офф. А во-вторых, получил шанс забить кто-то кроме него: до этого автором всех мячей аргентинцев на турнире был Месси.

В его отсутствие Джовани Ло Чельсо отличился со штрафного, а Лаутаро Мартинес — с пенальти. В начале второго тайма Мусса Аль-Тамари один мяч отыграл, а после этого на поле вышел восьмикратный обладатель «Золотого мяча». Точку в матче поставил именно Лео блестящим ударом со штрафного.

Он улучшил бомбардирский рекорд чемпионатов мира до 19 голов, а также стал первым игроком в истории, забившим в семи матчах мундиалей подряд. Аргентинцы со 100-процентным показателем вышли в плей-офф.

А в этой игре развернулась настоящая интрига. В случае поражения австрийцы пролетали мимо плей-офф, а вместо них в последний момент туда могли заскочить иранцы, которые с этой надеждой к тому моменту практически попрощались. И на 28-й минуте Марко Арнаутович не оставил от нее практически ничего, выведя свою команду вперед.

Перед самым перерывом Рафик Белгали сравнял счет, но в начале второго тайма Марсель Забитцер вернул австрийцам преимущество. А вот дальше начало твориться нечто невообразимое. На 60-й минуте Рияд Марез сделал счет 2:2, и эти цифры держались на табло до конца основного времени. На 93-й минуте Марез оформил дубль — при таком раскладе в плей-офф выходили алжирцы и Иран

Целых три минуты иранские болельщики ликовали. Чтобы затем погрузиться в траур: за несколько секунд до финального свистка Саша Калайджич замкнул заброс Михаэля Грегорича и спас Австрию от вылета. А иранские футболисты все же отправляются домой.

1/16 финала

Групповой этап завершен, по его итогам определились все пары первой стадии плей-офф ЧМ-2026. И вот как они выглядят:

Германия — Парагвай;

Франция — Швеция;

Южная Африка — Канада;

Нидерланды — Марокко;

Португалия — Хорватия;

Испания — Австрия;

США — Босния и Герцеговина;

Бельгия — Сенегал;

Бразилия — Япония;

Кот-д'Ивуар — Норвегия;

Мексика — Эквадор;

Англия — ДР Конго;

Аргентина — Кабо Верде;

Австралия — Египет;

Швейцария — Алжир;

Колумбия — Гана.