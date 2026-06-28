Жаловались на жуков и переклеенные этикетки: что известно о массовом отравлении в Астрахани

Более 20 человек отравились готовой едой в Астрахани, сообщил Роспотребнадзор. У всех лабораторно подтвердился сальмонеллез, одна женщина скончалась. По предварительным данным, причиной вспышки инфекции стали рыбные котлеты из местного гастронома, приготовленные с нарушениями. Ранее некоторые жители жаловались на снижение качества продукции и даже жука в готовом блюде. При этом директор магазина уверен: его компанию хотят очернить. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Первые сообщения о массовом отравлении в Астрахани появились в субботу, 27 июня. Тогда стало известно, что 14 человек попали в больницы города после употребления готовой еды из гастронома «Михайловский»: как писал Mash, после приема пищи люди почувствовали тошноту и боль в животе, из-за чего обратились в скорую. У всех выявили сальмонеллез. Сегодня региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что лабораторно диагноз подтвержден уже у 26 человек .

Одна пострадавшая — 62-летняя женщина — в результате отравления скончалась. Как рассказал ее сын в беседе с РЕН ТВ, симптомы у нее проявились всего через несколько часов после ужина готовой едой. Пенсионерку экстренно госпитализировали, однако в больнице ее состояние резко ухудшилось. Пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких, но спасти не смогли. В медицинском заключении, которое выдали родственникам, указан сальмонеллез.

Вместе с женщиной отравилась ее внучка, которая сейчас находится в больнице. Всего на данный момент госпитализированы четверо детей, включая годовалого ребенка.

Telegram-канал Baza сообщил, что одним из первых в больницу попал семилетний мальчик, приехавший из Москвы. Позже с тем же диагнозом госпитализировали его родителей, а затем и другие семьи. Кроме того, по информации канала, в медицинском учреждении может находиться бывший заместитель министра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков . Официально эта информация пока не подтверждалась.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты, изготовленные в «Михайловском» — при их приготовлении были нарушены санитарно-эпидемиологические требования . Кроме того, во время проверки специалисты выявили на производстве нарушения технологического процесса и отсутствие маркировки на разделочном инвентаре.

Сотрудники ведомства изъяли образцы готовых блюд, сырья и питьевой воды, а также смывы с оборудования и рабочих поверхностей в гастрономе и производственном цехе. Кроме того, организованы обследование сотрудников предприятия и заключительная дезинфекция. Окончательные выводы о причинах и масштабах вспышки инфекции будут сделаны после завершения всех лабораторных исследований.

«Как жук попал в контейнер?»

Как пишет Telegram-канал Readovka, «Михайловский» — один из самых известных магазинов Астрахани, у него высокий рейтинг и хорошие отзывы на онлайн-картах. Сообщения о массовом отравлении и закрытии магазина вызвали широкий резонанс среди местных жителей.

При этом РЕН ТВ отмечает, что и до происшествия покупатели неоднократно оставляли негативные отзывы о продукции гастронома. По словам клиентов, в магазине встречались просроченные продукты с переклеенными этикетками, испорченные салаты, мясо ненадлежащего качества и полуфабрикаты с сырым фаршем. Некоторые покупатели также рассказывали, что приобретенная еда имела кислый вкус, рыба была жесткой и практически несъедобной, а в одном из блюд обнаружили насекомое.

«Вопросов много. 1) как жук попал в контейнер с готовой едой? 2) Вы не соблюдаете сан пин нормы по хранению продуктов получается? 3) Чем вы кормите нас за такие деньги?» — говорится в одном из отзывов (орфография и пунктуация автора сохранены).

В свою очередь директор гастронома Михаил Дербасов назвал ситуацию с отравлением «странной» и предположил, что на его компанию кто-то «хочет свалить» вину. Впоследствии мужчина сообщил каналу Baza, что сотрудников гастронома забрали на допрос в Следственный комитет, сам он находится не в городе.

«Непонятная ситуация, очень непонятная: мы недавно выиграли суд у администрации — они пытались у нас снести здание, мы его выиграли, и после этого началась эта ерунда. Сейчас моих сотрудников везут на допрос в СК — будем разбираться», — заявил руководитель магазина.

Также Baza со ссылкой на неназванную бывшую сотрудницу цеха, производившего готовые блюда для «Михайловского», пишет, что на предприятии не хватало работников.

«Заготовщики не успевали переработать свежее мясо и по нескольку раз замораживали его и размораживали вновь. Также, по словам экс-сотрудницы, документов на продукцию она никогда не видела — к поставке прикладывали только товарную накладную», — говорится в публикации канала.

Сейчас «Михайловский» временно закрыт. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование находится на контроле прокуратуры.