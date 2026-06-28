Жаловались на жуков и переклеенные этикетки: что известно о массовом отравлении в Астрахани

Первые сообщения о массовом отравлении в Астрахани появились в субботу, 27 июня. Тогда стало известно, что 14 человек попали в больницы города после употребления готовой еды из гастронома «Михайловский»: как писал Mash, после приема пищи люди почувствовали тошноту и боль в животе, из-за чего обратились в скорую. У всех выявили сальмонеллез. Сегодня региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что лабораторно диагноз подтвержден уже у 26 человек.
Одна пострадавшая — 62-летняя женщина — в результате отравления скончалась. Как рассказал ее сын в беседе с РЕН ТВ, симптомы у нее проявились всего через несколько часов после ужина готовой едой. Пенсионерку экстренно госпитализировали, однако в больнице ее состояние резко ухудшилось. Пациентку перевели на искусственную вентиляцию легких, но спасти не смогли. В медицинском заключении, которое выдали родственникам, указан сальмонеллез.
Вместе с женщиной отравилась ее внучка, которая сейчас находится в больнице. Всего на данный момент госпитализированы четверо детей, включая годовалого ребенка.
Telegram-канал Baza сообщил, что одним из первых в больницу попал семилетний мальчик, приехавший из Москвы. Позже с тем же диагнозом госпитализировали его родителей, а затем и другие семьи. Кроме того, по информации канала, в медицинском учреждении может находиться бывший заместитель министра здравоохранения Астраханской области Павел Джуваляков. Официально эта информация пока не подтверждалась.
Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. По предварительным данным, источником инфекции стали рыбные котлеты, изготовленные в «Михайловском» — при их приготовлении были нарушены санитарно-эпидемиологические требования. Кроме того, во время проверки специалисты выявили на производстве нарушения технологического процесса и отсутствие маркировки на разделочном инвентаре.
Сотрудники ведомства изъяли образцы готовых блюд, сырья и питьевой воды, а также смывы с оборудования и рабочих поверхностей в гастрономе и производственном цехе. Кроме того, организованы обследование сотрудников предприятия и заключительная дезинфекция. Окончательные выводы о причинах и масштабах вспышки инфекции будут сделаны после завершения всех лабораторных исследований.
«Как жук попал в контейнер?»
Как пишет Telegram-канал Readovka, «Михайловский» — один из самых известных магазинов Астрахани, у него высокий рейтинг и хорошие отзывы на онлайн-картах. Сообщения о массовом отравлении и закрытии магазина вызвали широкий резонанс среди местных жителей.
При этом РЕН ТВ отмечает, что и до происшествия покупатели неоднократно оставляли негативные отзывы о продукции гастронома. По словам клиентов, в магазине встречались просроченные продукты с переклеенными этикетками, испорченные салаты, мясо ненадлежащего качества и полуфабрикаты с сырым фаршем. Некоторые покупатели также рассказывали, что приобретенная еда имела кислый вкус, рыба была жесткой и практически несъедобной, а в одном из блюд обнаружили насекомое.
«Вопросов много. 1) как жук попал в контейнер с готовой едой? 2) Вы не соблюдаете сан пин нормы по хранению продуктов получается? 3) Чем вы кормите нас за такие деньги?» — говорится в одном из отзывов (орфография и пунктуация автора сохранены).
В свою очередь директор гастронома Михаил Дербасов назвал ситуацию с отравлением «странной» и предположил, что на его компанию кто-то «хочет свалить» вину. Впоследствии мужчина сообщил каналу Baza, что сотрудников гастронома забрали на допрос в Следственный комитет, сам он находится не в городе.
«Непонятная ситуация, очень непонятная: мы недавно выиграли суд у администрации — они пытались у нас снести здание, мы его выиграли, и после этого началась эта ерунда. Сейчас моих сотрудников везут на допрос в СК — будем разбираться», — заявил руководитель магазина.
Также Baza со ссылкой на неназванную бывшую сотрудницу цеха, производившего готовые блюда для «Михайловского», пишет, что на предприятии не хватало работников.
«Заготовщики не успевали переработать свежее мясо и по нескольку раз замораживали его и размораживали вновь. Также, по словам экс-сотрудницы, документов на продукцию она никогда не видела — к поставке прикладывали только товарную накладную», — говорится в публикации канала.
Сейчас «Михайловский» временно закрыт. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Расследование находится на контроле прокуратуры.