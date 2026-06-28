Дым от взрывов показали в прямом эфире. Что известно об ударах по Киеву?

В Киеве сообщили о взрывах после ракетной атаки

В ночь на 28 июня Киев, предположительно, подвергся ракетной атаке. О взрывах и работе систем противовоздушной обороны сообщали украинские власти, местные СМИ и российские военные Telegram-каналы. В эфире украинского телемарафона показали кадры с сильным задымлением в городе. В одном из районов Киева после взрывов появился «необычный химический запах». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в Киеве ночью произошла серия ракетных ударов . По данным издания, воздушная тревога объявлялась сразу в нескольких районах столицы, а после прилетов возникли пожары, в том числе в Дарницком районе.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале о работе средств ПВО. Позднее городские власти заявили о пожарах по нескольким адресам в Дарницком районе. По их информации, возгорания в том числе произошли на территории станции технического обслуживания и в нежилом здании.

В эфире украинского телемарафона показали кадры с сильным задымлением в Киеве .

После взрывов в Дарницком районе украинские СМИ со ссылкой на местных жителей обратили внимание на «необычный химический запах» . По данным источников Antikor, жителям рекомендовали плотно закрыть окна.

Издание Informator.ua писало о сильном задымлении и густом черном дыме над районом, а Oboz.ua — о сильном смоге и плохой видимости после пожаров. Власти Киева при этом сообщили, что превышения допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.

Какие ракеты могли применяться

Российские военные Telegram-каналы и ряд СМИ сообщили, что для удара по Киеву могли применяться оперативно-тактические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что по Киеву было выпущено не менее шести-семи ракет ОТРК «Искандер-М», а также применялись ударные беспилотники . Авторы канала также отметили, что украинская система ПВО, по их оценке, активно использовала ракеты для комплексов Patriot.

Авторы Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также заявили об ударах «Искандерами» и «Цирконами» .

Издание «Репортер» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы сообщило о нескольких мощных взрывах и пожарах в Дарницком районе Киева. Также утверждается, что ракетный удар был нанесен по объекту в Основянском районе Харькова.

Удары в других регионах Украины

По информации главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, также под удар попал Основянский район Харькова По его словам, повреждения получили предприятие, автозаправочные станции и объект железнодорожной инфраструктуры.

Кроме того, украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской, Николаевской и Сумской областях.

По информации Минобороны России, российские беспилотники «Герань» в режиме самонаведения нанесли удары по тренировочному лагерю оперативного центра специальных операций «Юг» ВСУ в Николаевской области.

«Серией высокоточных ударов поражены пункты сосредоточения личного состава и склады плавсредств специального назначения с каркасными лодками и безэкипажными катерами противника», — отметили в ведомстве.