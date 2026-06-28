В России сообщили о ликвидации полковника ГУР Украины. Он готовил теракт в Крыму

На Украине ликвидирован полковник ГУР Рустем Фахриев, сообщили СМИ источники в российских спецслужбах. По их данным, операция прошла больше месяца назад. В России Фахриев был объявлен в розыск по обвинению в подготовке покушения на российского офицера в Крыму в конце прошлого года. По данным ФСБ, родственник украинского полковника должен был заложить взрывчатку под машину военного, однако его успели остановить.

На Украине ликвидировали полковника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Рустема Фахриева, сообщили агентства ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах. По их данным, операцию провели еще 18 мая 2026 года.

Украинский военный был объявлен в розыск после попытки организовать теракт против российского офицера в Крыму.

По версии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, Фахриев координировал подрыв машины военнослужащего, совершить преступление планировалось 1 декабря 2025 года. Исполнитель — родственник Фахриева , гражданин Украины, проживавший на территории Крыма — должен был заминировать автомобиль Kia Optima, принадлежавший российскому офицеру.

«Взрывчатку к тому же должны были начинить металлическими шариками-подшипникам, разлет которых составил бы не менее 500 метров. То есть сознательно планировалось не только убить офицера, но и вместе с ним положить как можно больше людей, случайно оказавшихся рядом <...> Учитывая, что машина стояла в жилом дворе, жертв было бы немало» — рассказали kp.ru неназванные сотрудники российских спецслужб.

Telegram-канал «RT на русском» опубликовал аудиозапись, на которой Фахриев объяснял родственнику, что активировать бомбу нужно в любом случае, даже если российский военный сядет в автомобиль с семьей.

«Дверь может открыть ребенок, дверь может открыть жена. Если откроет жена, надо ее сразу… И ребенка… взорвать», — настаивал Фахриев.

Полковник ГУР также добавил, что момент подрыва машины необходимо обязательно зафиксировать на видео .

Покушение было сорвано: российские силовики вышли на исполнителя в тот момент, когда он закладывал самодельное взрывное устройство, начиненное двумя килограммами пластичной взрывчатки С-4, в машину офицера. Преступник попытался оказать вооруженное сопротивление, но был ликвидирован на месте. Рядом с его телом оперативники обнаружили боевую гранату .

Также ФСБ задержала еще одного соучастника преступления, жителя Крыма . Против него возбудили уголовное дело по ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ, по решению суда мужчина был заключен под стражу.

Самого Фахриева в России внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Что известно о Фахриеве

По данным российских правоохранительных органов, Фахриеву было 42 года. Он родился в Абинске Краснодарского края, имел гражданства Украины и России. Мужчина окончил Одесский военный институт, позднее стал активистом «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация запрещена в России) — и даже имел татуировку с его символикой, которую впоследствии перекрыл.

«Меджлис» запрещен в России с 2016 года: иск о признании организации экстремисткой подала еще генпрокурор Крыма Наталья Поклонская. В качестве главного основания для запрета обвинение указало на то, что руководители «Меджлиса», переехавшие в Киев, причастны к организации энергетической блокады Крымского полуострова. В апреле 2016-го иск Поклонской удовлетворил Верховный суд Крыма, а спустя полгода решение подтвердил Верховный суд РФ.

Фахриев принимал участие в событиях у здания Совета министров Крыма в 2014 году, состоял в батальоне «Аскер», а затем — в подразделении «Донбасс — Украина».

«В 2014 году он выехал из Крыма, вступил в националистический батальон «Донбасс-Украина» и поехал на АТО (антитеррористическую операцию), которую развернул Киев против Донбасса. Там воевал в десантно-штурмовых войсках. А потом поступил в Главное разведуправление Украины», — заявили kp.ru в российских спецслужбах.

Кроме того, как отмечает издание, Фахриев участвовал в операциях ГУР за границей — в Ливане и Афганистане.