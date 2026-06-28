Над Россией сбили 213 украинских БПЛА. Военная операция, день 1586-й

Военнослужащие группы войск «Южная» уничтожили три автомобиля, два пункта временной дислокации, а также два пункта управления БПЛА на константиновском направлении СВО, сообщили в Минобороны РФ.
Military Watch Magazine: поставленные Украине самолеты F-16 не смогли стать подходящей заменой истребителям МиГ-29.
«Хотя современная модификация F-16 Block 70/72 с улучшенными ракетами AIM-120D или AIM-260 теоретически может представлять опасность для российских самолетов, поставленные F-16 — это устаревшие образцы времен холодной войны, которые с самого начала не давали преимущества перед МиГ-29, за исключением того, что их можно получить в большом количестве», — говорится в публикации.
В Курской области за сутки сбили 117 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Система защиты неба «Купол Донбасса» за сутки уничтожила восемь украинских беспилотников над ДНР, сообщили в штабе обороны региона.
ВСУ атаковали территорию Белгородской области более 60 раз за прошедшие сутки. В результате ударов один мирный житель погиб, еще один получил ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Один человек погиб в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода; повреждены линия электропередачи и газовая труба.
ПВО перехватила 20 дронов в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Беспилотники были перехвачена в городах Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также — в Боковском, Красносулинском, Кашарском, Усть-Донецком, Верхнедонском, Миллеровском районах.
🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 213 дронов над регионами России и над акваториями Черного и Азовского морей.
Сегодня 1586-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.