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Над Россией сбили 213 украинских БПЛА. Военная операция, день 1586-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1586-й день
Евгений Биятов/РИА Новости

Силы ПВО за ночь сбили 213 дронов над регионами России и над акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны. В Ростовской области перехвачены 20 БПЛА в городах Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, Боковском, а также в Красносулинском, Кашарском, Усть-Донецком, Верхнедонском, Миллеровском районах области. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода; повреждены линия электропередачи и газовая труба. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
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10:11

Военнослужащие группы войск «Южная» уничтожили три автомобиля, два пункта временной дислокации, а также два пункта управления БПЛА на константиновском направлении СВО, сообщили в Минобороны РФ.

9:55

Military Watch Magazine: поставленные Украине самолеты F-16 не смогли стать подходящей заменой истребителям МиГ-29.

«Хотя современная модификация F-16 Block 70/72 с улучшенными ракетами AIM-120D или AIM-260 теоретически может представлять опасность для российских самолетов, поставленные F-16 — это устаревшие образцы времен холодной войны, которые с самого начала не давали преимущества перед МиГ-29, за исключением того, что их можно получить в большом количестве», — говорится в публикации.

9:34

В Курской области за сутки сбили 117 беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

9:10

9:04

Система защиты неба «Купол Донбасса» за сутки уничтожила восемь украинских беспилотников над ДНР, сообщили в штабе обороны региона.

8:52

ВСУ атаковали территорию Белгородской области более 60 раз за прошедшие сутки. В результате ударов один мирный житель погиб, еще один получил ранения, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

8:19

8:04

Один человек погиб в результате падения обломков БПЛА в Славянске-на-Кубани, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Также произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода; повреждены линия электропередачи и газовая труба.

8:02

ПВО перехватила 20 дронов в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники были перехвачена в городах Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также — в Боковском, Красносулинском, Кашарском, Усть-Донецком, Верхнедонском, Миллеровском районах.

8:01

🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 213 дронов над регионами России и над акваториями Черного и Азовского морей.

8:00

Сегодня 1586-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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