Над Россией сбили 213 украинских БПЛА. Военная операция, день 1586-й

9:55

Military Watch Magazine: поставленные Украине самолеты F-16 не смогли стать подходящей заменой истребителям МиГ-29.

«Хотя современная модификация F-16 Block 70/72 с улучшенными ракетами AIM-120D или AIM-260 теоретически может представлять опасность для российских самолетов, поставленные F-16 — это устаревшие образцы времен холодной войны, которые с самого начала не давали преимущества перед МиГ-29, за исключением того, что их можно получить в большом количестве», — говорится в публикации.