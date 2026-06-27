Мужчины в России живут меньше женщин. И теперь понятно, почему

У нас давно переживают о мужском здоровье. Известное дело — в России представители сильного пола живут не то чтобы долго, в среднем на 10 лет меньше женщин. И разные аналитики все гадают, что же это за аномалия такая. Может, думают, гендерный перекос какой случился и пора в стране открывать мужские консультации. Или, может, мужчины просто не в курсе, что здоровье требует внимания и надо активнее заниматься народным просвещением. А все оказывается гораздо проще. Граждане в брюках больше заботятся о состоянии своих машин, чем о себе.

Свежую статистику на эту тему подкинули страховщики. Выяснилось, что россияне охотнее занимаются диагностикой и обслуживанием своего автомобиля, чем проходят профилактические обследования. В частности, за последние три года на рак простаты — одно из самых распространенных онкозаболеваний среди мужчин — проверились только 9% россиян. Обследование стоит около 15 тысяч, и каждый третий уверен, что это слишком дорого. Хотя лечение может обойтись в пару миллионов. Без гарантии выздоровления.

Зато расходы на обслуживание машины большинство мужчин воспринимают спокойно. Так, 9% мужчин тратят на авто более 30 тысяч рублей в месяц, 17% — от 10 до 20 тысяч, 24% — от 5 до 10 тысяч и еще 17% — до 5 тысяч. Также опросы показали, что большинство мужчин готово без напоминаний менять масло, проходить техобслуживание, реагировать на любой подозрительный звук в автомобиле, но собственное здоровье те же люди нередко откладывают «на потом».

И ведь действительно, кто этого не видел — трепетного отношения к своей ласточке, сочетающегося с абсолютной беспечностью к собственному состоянию? Может, это явление и не массовое, но ведь и не сказать чтобы редкое. А повышение внимание к машине и в самом деле прекрасно показывает, что всё мужчины знают про ответственность. Прекрасно они понимают: чтобы что-то работало, в это что-то нужно вкладываться. И ведь они готовы. И никто вроде как не требует аналога ОМС для своих железных коней. Никто не жалуется, что ему некогда ухаживать за машиной, потому что он на двух работах пашет. А если ласточка вдруг стала чахнуть, капризничать, никто не спешит обвинять в этом политиков, врачей, блогеров, женщин, мировое правительство, марсиан и черт знает еще кого.

Однако как только разговор заходит о том, почему иные мужчины у нас к 50 превращаются в развалины, точно «Жигули» в металлолом, почему многие (только каждый четвертый, то ли каждый второй — Росстат с Минздравом никак не договорятся) не доживают до пенсии, так сразу поднимается вой до небес про половой геноцид. Реально пишут, что мужчин чуть ли не сознательно истребляют. И ладно бы конспирологи какие. Ведь иные психологи, социологи, доктора, депутаты порой высказываются в том же ключе. Объясняют, что это не сами мужчины плюют на здоровье, это у них такая жизнь: тяжелая работа, стресс, недоступная медицина. Вот как это работает?

А главное, у женщин вроде все то же самое. То есть они тоже работают, еще и быт и детей тащат, тоже нервничают (попробуй-ка все успей), медицина для них та же самая — бесплатная, от которой почти нет толку, и частная, на которую еще пойди заработай. А все же дамы за собой следят. Не то чтобы идеально, однако мазки на онкоцитологию регулярно сдает половина россиянок, а маммологический скрининг раз в два года проходят 70% наших женщин старше 40 лет. С 9% мужчин, проверяющихся на рак простаты, и сравнивать нечего.

Ну и в остальном расклад примерно такой же. По данным «СберЗдоровья», в 2025 году женщины составляли 65% записей на очные приемы к врачам, мужчины активно посещают специалистов только, как это ни парадоксально, в возрастной категории 25-35-лет. По информации аналитического центра ЕМС, больше половины российских мужчин не обращаются к врачу даже при появлении ярко выраженных симптомов: треть из них занимается самолечением с помощью интернета, каждый пятый не делает вообще ничего.

Или вот еще статистика по обращению к специалистам. Кардиолога регулярно посещают около 70% женщин и меньше 30% мужчин, хотя у последних гораздо выше риски сердечно-сосудистых заболеваний. Собственно, из-за сердечно-сосудистых мужчины чаще всего и умирают. Около 70-80% пациентов эндокринолога — тоже женщины, хотя мужчины активно догоняют их по заболеваемости диабетом.

Может быть, это потому что у женщин машин меньше? Ладно, не смешно, конечно.

Проблема на самом деле серьезная. Понятно, что ответственное отношение человека к здоровью — это всегда его собственный выбор, все остальное отговорки. Но вот почему у многих наших мужчин этот выбор такой?

Говорят о ловушках мужской гендерной социализации. Это как феминистский дискурс про социализацию женскую, только наоборот. Дескать, мужчин учат терпеть и не жаловаться. А они, мол, и рады стараться. И даже если в жизни совсем мрак и терпеть его сил совсем нет, мужчина должен справиться как-то сам — без сторонней помощи. А как иные наши граждане сами справляются с усталостью, стрессом, тревогой, фрустрацией, всем известно: алкоголь, совсем уж лютый экстрим (не прыжки с парашютом, а вождение на бешеной скорости, например), увлечение какой-нибудь дикой психологией — лишь бы не заниматься собой по-настоящему.

Зачем и кому это нужно — вопрос вопросов. Пользы от этой посконной философии не больше, чем от женской веры во всякий там традиционализм и долженствование, которых в том виде, о каком рассказывают иные гуру, никогда в мире и не существовало. Но женщины, к счастью, в массе своей начали о чем-то догадываться и все чаще отказываются взваливать на себя лишнее, перестают тащить вот то пресловутое, о чем «их никто не просил». И вот сюрприз: счастливее от этого становятся не только они сами, но и их близкие.

В этом смысле представителям сильного пола стоит у дам поучиться: пора им начать наконец думать и о себе, выбирать себя. Окружающим от этого тоже будет только лучше. Потому что кому нужны слабые, грустные и больные мужчины? Хоть с машиной, хоть без.

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